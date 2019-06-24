Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии», сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к своему грузинскому коллеге с просьбой оказать содействие в обеспечении прав россиян в их стране. Акции протеста начались в Грузии 20 июня. Повод к протестам — депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов провел часть заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера грузинского парламента. В этом жесте проевропейская грузинская оппозиция увидела определенный символ и призвала своих сторонников к протесту.

21 июня президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по возвращению граждан страны, которые находятся в Грузии, а также запретил российским авиакомпаниям осуществлять перевозки на территорию Грузии с 8 июля 2019 года.

