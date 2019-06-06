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Депутат Госдумы предложил включить в трудовой стаж магистратуру и аспирантуру

15:49, 06.06.2019 1
Депутат Госдумы предложил включить в трудовой стаж магистратуру и аспирантуру
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил включить магистратуру и аспирантуру в рабочий стаж.

«У нас бакалавриат — первая ступень образования. После нее ребята получили знания и уже могут идти на работу», — приводит его слова Агентство городских новостей «Москва».

Чернышов выразил надежду на скорую реализацию инициативы.

Ранее сообщалось, что законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре может быть принят уже в 2019 году. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в правительство.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:02
    Интересно. Я училась от завода и завод платил мне стипенлию. Но учеба в институте в стаж не вошла.
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