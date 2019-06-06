Депутат Госдумы предложил включить в трудовой стаж магистратуру и аспирантуру

Заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил включить магистратуру и аспирантуру в рабочий стаж.

«У нас бакалавриат — первая ступень образования. После нее ребята получили знания и уже могут идти на работу», — приводит его слова Агентство городских новостей «Москва».



Чернышов выразил надежду на скорую реализацию инициативы.



Ранее сообщалось, что законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре может быть принят уже в 2019 году. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в правительство.