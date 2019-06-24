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Эрдоган уже признал победу оппозиционера Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула

03:28, 24.06.2019
Эрдоган уже признал победу оппозиционера Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. Глава государства поздравил «нового» градоначальника.

«Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу, который одержал победу на выборах, согласно неофициальным результатам», — написал Эрдоган в Twitter.

После обработки 99,4% голосов Имамоглу набирает 54%, а кандидат от возглавляемой Эрдоганом ПСР Бинали Йылдырым — 45,1%.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Ранее власти Турции признали нарушения на предыдущих выборах стамбульского мэра и назначили повторное голосование.

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