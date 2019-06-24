Эрдоган уже признал победу оппозиционера Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. Глава государства поздравил «нового» градоначальника.

«Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу, который одержал победу на выборах, согласно неофициальным результатам», — написал Эрдоган в Twitter.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2019

После обработки 99,4% голосов Имамоглу набирает 54%, а кандидат от возглавляемой Эрдоганом ПСР Бинали Йылдырым — 45,1%.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Ранее власти Турции признали нарушения на предыдущих выборах стамбульского мэра и назначили повторное голосование.