Песков: Путин эмоционально реагирует на не соответствующие действительности вопросы

Президент России Владимир Путин эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал при этом, что Путин не злится.

Это не значит, что Путин на это злится, это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет: «Как же люди не понимают, мы говорим, показываем, привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются», — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1".

Также он добавил, что перед началом прямой линии администрация президента пытается составить наиболее актуальный список тем, которые интересуют российских граждан. Чиновники выделяют 5 и 10 главных тем и направляют запросы по ним в профильные ведомства.

Напомним, 20 июня президент РФ Владимир Путин провел очередную Прямую линию. Он общался с гражданами юолее 4 часов. «Реальное время» выделило главные темы эфира.