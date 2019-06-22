Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Сегодня, 22 июня, курс биткоина превысил психологическую отметку $10 тыс. Это произошло впервые с мая 2018 года.

По данным биржи CoinMarketCap, на 8.27 по мск биткоин подорожал на 10,29%, — до $10 720.



На данный момент капитализация биткоина превышает $190 млрд.



Укрепление биткоина может быть связано с увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов.



Напомним, что вчера курс биткоина впервые за год превысил $9 800.