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Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

08:34, 22.06.2019
Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года
Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 июня, курс биткоина превысил психологическую отметку $10 тыс. Это произошло впервые с мая 2018 года.

По данным биржи CoinMarketCap, на 8.27 по мск биткоин подорожал на 10,29%, — до $10 720.

На данный момент капитализация биткоина превышает $190 млрд.

Укрепление биткоина может быть связано с увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов.

Напомним, что вчера курс биткоина впервые за год превысил $9 800.

Экономика
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