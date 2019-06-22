Минобороны РФ опубликовало документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны РФ в честь 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своем сайте раздел с рассекреченными документами о защите Брестской крепости.

Среди архивных документов представлены различные приказы и заявления, а также реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны.

Например, в архиве есть выдержка из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии. Благодаря этим документам советское командование лишь в начале 1942 года смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.

Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года немецкие войска перешли границу СССР и напали на советские города — Киев, Минск, Ригу, Севастополь.