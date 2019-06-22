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На территории села в Арском районе ликвидировали свалку, которая появилась из-за местных жителей

04:38, 22.06.2019
На территории села в Арском районе ликвидировали свалку, которая появилась из-за местных жителей
Фото: eco.tatarstan.ru

Сотрудники Минэкологии РТ выявили по жалобе местного жителя несанкционированную свалку у населенного пункта Венета Арского района, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Проверка показала, что сами жители на территории села устроили свалку бытового и строительного мусора. Главе Старочурилинского сельского поселения Арского района направили обращение с просьбой устранить это нарушение. Меры по ликвидации свалки уже приняты, участок рекультивирован.

Напомним, ранее Альметьевская городская прокуратура потребовала наказать сотрудников центральной районной больницы Альметьевска, по вине которых почти 70 медицинских карт пациентов оказались выброшены на свалку вместе со строительным мусором.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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