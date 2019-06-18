Прокуратура Альметьевска потребовала наказать сотрудников больницы за выброшенные на свалку медкарты

Альметьевская городская прокуратура потребовала наказать сотрудников центральной районной больницы Альметьевска, по вине которых почти 70 медицинских карт пациентов оказались выброшены на свалку вместе со строительным мусором.

В середине мая специалисты минэкологии Татарстана обнаружили вблизи села Нижняя Мактама Альметьевского района республики несанкционированную свалку, где вместе со строительным мусором находились медицинские карты жителей.

Альметьевская городская прокуратура по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова провела по данному факту проверку. В ходе выезда на место проверяющими было обнаружено и изъято 67 медицинских документов. Выяснилось, медицинские документы принадлежат ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница».

По данным прокуратуры, в 2017 году во время капремонта здания больницы документы спустили на первый этаж, где по невнимательности их забрали и выкинули вместе со строительным мусором. Все документы вернули обратно в ЦРБ, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Прокуратура внесла в адрес руководства больницы представление, в котором потребовала наказать сотрудников, по вине которых медкарты пациентов оказались на свалке.