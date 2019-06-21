Новости экономики

22:21 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Греф не исключил, что в России условия по выдаче потребкредитов могут ужесточить

20:47, 21.06.2019
Греф не исключил, что в России условия по выдаче потребкредитов могут ужесточить
Фото: realnoevremya.ru

В России могут быть ужесточены ограничения по выдаче потребительских кредитов, сообщает «Интерфакс».

Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что запрета выдачи кредитов не будет.

Напомним, ранее Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, где посоветовал считать долг по ипотечному кредиту полностью погашенным после изъятия залогового жилья. В ЦБ считают, что долг должен гаситься «во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание».

ЭкономикаБанкиОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров