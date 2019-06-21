Греф не исключил, что в России условия по выдаче потребкредитов могут ужесточить

В России могут быть ужесточены ограничения по выдаче потребительских кредитов, сообщает «Интерфакс».

Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что запрета выдачи кредитов не будет.

Напомним, ранее Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, где посоветовал считать долг по ипотечному кредиту полностью погашенным после изъятия залогового жилья. В ЦБ считают, что долг должен гаситься «во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание».

