Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента «Коммерсанта»

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев не смог попасть в Грузию из-за решения пограничной полиции, сообщается на сайте издания.

Сотрудники полиции не стали пояснять причины решения. Сегодня Соловьев прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы, но его остановили на пограничном контроле и забрали паспорт. Через три часа ожидания было заявлено, что он отправится обратно ближайшим рейсом. Сотрудник пограничной службы сказал на прощание «извини».

Напомним, ранее министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения акций протеста в Тбилиси. Вчера в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

