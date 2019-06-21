В Госдуме выступили за выделение 122 млн рублей на адвокатов для россиян в США

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам одобрил принятие поправки о выделении 122 млн рублей на оплату юристов, которые защищают в суде россиян, арестованных за границей, сообщает «Интерфакс».

Госдума рассматривает названную поправку во втором чтении. Поправка в законопроект об изменениях в бюджете РФ на нынешний год предполагает выделение 122,46 млн рублей в качестве субсидии. Предполагается, что средства можно будет использовать на представление и защиту интересов отдельных граждан РФ в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод.