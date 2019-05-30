ВЦИОМ: в России выросло число пьющих алкоголь жителей

Около 67% россиян признались, что выпивают время от времени. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Согласно опросу, доля употребляющих алкоголь человек в России за последний год увеличилась на 7%. 18% респондентов употребляют спиртные напитки два-три раза в месяц, 16% — раз в месяц, 6% граждан — несколько раз в неделю.

Больше четверти респондентов (27%) отметили, что употребляют алкоголь реже раза в месяц. 33% опрошенных заявили, что ведут исключительно трезвый образ жизни, передает ТАСС.

Опрос проводился 28 мая среди 1 600 респондентов старше 18 лет в России.

Напомним, ранее во ВЦИОМ назвали причину падения рейтинга Путина.