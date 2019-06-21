Евросоюз может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

Европейский совет сообщил, что может не признать паспорта России, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США могут признать недействительными российские паспорта для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, 14 июня Россия начала выдачу российских паспортов жителям Донбасса.