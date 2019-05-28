США могут признать недействительными российские паспорта для жителей ДНР и ЛНР

Госдепартамент назвал «чрезвычайно провокационным шагом» решение России выдавать паспорта жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Со стороны России это был чрезвычайно провокационный шаг — выйти и заявить: «Мы выдаем российские паспорта гражданам другой страны». Так было сказано. Я не думаю, что украинцы поспешат получить эти паспорта», — сказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что США могут признать недействительными российские паспорта жителей Донбасса «как и в случае с паспортами, выданными в Крыму».

Ранее кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны российские паспорта, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.