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Зеленский отменил 159 указов своих предшественников

21:42, 20.06.2019
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов своих предшественников — Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Соответствующие указы №418/2019 и №419/2019 были подписаны сегодня.

Часть отменяемых указов носят почти исключительно экономический характер, а другие — административный. Последние касаются положений о различных ведомствах, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее Конституционный суд Украины признал законным указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

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