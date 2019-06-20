Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов своих предшественников — Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича.
Соответствующие указы №418/2019 и №419/2019 были подписаны сегодня.
Часть отменяемых указов носят почти исключительно экономический характер, а другие — административный. Последние касаются положений о различных ведомствах, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ранее Конституционный суд Украины признал законным указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
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