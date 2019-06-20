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Губернатор Пензенской области ответил на жалобу Путину, связанную с проверками бизнеса

18:12, 20.06.2019
Губернатор Пензенской области ответил на жалобу Путину, связанную с проверками бизнеса
Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что проверки малого и среднего бизнеса могут выступать фактором, который сдерживает развитие частных компаний, сообщает «РИА Новости».

Так Белозерцев прокомментировал жалобу местного бизнесмена, который поднял вопрос на Прямой линии с Владимиром Путиным. Предприниматель пожаловался на рост внеплановых проверок. Губернатор подчеркнул, что власти региона работают по пути упрощения процедур ведения бизнеса. Белозерцев обращает внимание, что в рейтинге Минэкономразвития России по уровню реформы контрольно-надзорной деятельности Пензенская область находится на 11-м месте среди субъектов страны.

Во время подготовки и проведения Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило примерно 2,645 млн вопросов. Такую статистику привел по итогам эфира телеканал «Россия-24».

ОбществоВластьБизнес
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