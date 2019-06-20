Главным редактором газеты «Шахри Казан» стал Радик Сабиров

Экс-главред журнала «Идел» Радик Сабиров назначен главным редактором газеты «Шахри Казан». Об этом сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.



«Сегодня представил редакции «Шахри Казан» нового главного редактора Радика Сабирова, до этого с 2014 года возглавлявшего редакцию журнала «Идел», — написал Кузьмин на своей странице в Instagram.



С 2014 по 2019 год Радик Сабиров возглавлял редакцию журнала «Идель». На посту главреда газеты «Шахри Казан» он сменил Гульнару Сабирову, которая в 2019 году возглавила газету «Ватаным Татарстан».

