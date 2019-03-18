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Главным редактором газеты «Ватаным Татарстан» стала Гульнара Сабирова

16:31, 18.03.2019
Главным редактором газеты «Ватаным Татарстан» стала Гульнара Сабирова
Фото: tatar-congress.org

Гульнара Сабирова стала главным редактором газеты «Ватаным Татарстан», сегодня ее кандидатуру представили на заседании Государственного совета Татарстана.

Ранее Сабирова работала главным редактором газеты «Шахри Казан» и журнала «Сююмбике».

Прежний главный редактор «Ватаным Татарстан» Миназим Сепперов переходит на другую работу, уточнила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

— Это редактор от бога, журналист от бога, совесть татарской нации. Хочется пожелать ему успехов на новой работе, его талант и человеческие качества будут востребованы, — отозвался о Сепперове председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

ТехнологииМедиа Татарстан
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