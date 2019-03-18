Главным редактором газеты «Ватаным Татарстан» стала Гульнара Сабирова

Гульнара Сабирова стала главным редактором газеты «Ватаным Татарстан», сегодня ее кандидатуру представили на заседании Государственного совета Татарстана.

Ранее Сабирова работала главным редактором газеты «Шахри Казан» и журнала «Сююмбике».



Прежний главный редактор «Ватаным Татарстан» Миназим Сепперов переходит на другую работу, уточнила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

— Это редактор от бога, журналист от бога, совесть татарской нации. Хочется пожелать ему успехов на новой работе, его талант и человеческие качества будут востребованы, — отозвался о Сепперове председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.