Путин назвал главные проблемы здравоохранения в России

Президент России назвал ключевые точки в которых требуется развитие здравоохранения в России.

«Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что основными вопросами являются: первое — доступность первичного звена здравоохранения, второе — медперсонал, третье — обеспечение лекарствами», — сказал Путин.

Он отметил, что власти должны развивать программу «Земский доктор». Он отметил, что федеральный бюджет выплачивает деревенским врачам по 1-1,5 млн рублей. Однако регионы должны обеспечивать их жильем.

Путин отметил, что в целом по стране зарплаты врачей и медперсонала растут.