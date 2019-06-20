Патрушев назвал нелепым расследование международной следственной группы по МН17

Международное расследование катастрофы с малайзийским «Боингом» MH17 было проведено нелепо. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности.



«Как только произошло событие, сразу были назначены виновные, и дальше расследование сводилось к тому, чтобы подтвердить первое озвученное предположение. Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев сообщил, что Россия предоставляет объективные доказательства по делу МН17, однако пока эта информация не используется.



Секретарь Совбеза РФ также отметил, что Россия заинтересована в восстановлении объективной картины произошедшего и выразил надежду, что со временем это будет сделано, передает ТАСС.



Накануне Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД РФ считают обвинения в адрес россиян голословными.

