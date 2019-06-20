Эксперт заявил, что шины не подорожают из-за введения маркировки

Стоимость покрышек и шин не повысится, а снизится после введения маркировки на эти товары. Об этом заявил представитель «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

По его мнению, маркировка выгодна производителям, так как в режиме реального времени они смогут отслеживать товары, планировать производство, снижать запасы и повышать оборот.

«В среднем цена продукции должна сократиться на 5—10% от первоначальной стоимости товара», — цитирует Юсупова «Парламентская газета».

Он добавил, что система идентификации позволит сократить затраты на логистику и потери от ошибок персонала при сборке заказов от клиентов, что позволит снизить себестоимость продукции.

Напомним, пилотный проект по маркировке шин и покрышек стартует в России 20 июня. Он продлится до 30 ноября текущего года.