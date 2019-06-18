Пилотный проект по маркировке шин и покрышек стартует в России 20 июня

В правительстве России определились со сроками по проведению пилотного проекта по маркировке шин и покрышек. Информация размещена в постановлении Кабмина.

Эксперимент состоится в период с 20 июня по 30 ноября текущего года. Оператором выступит «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Главной целью проекта станет противодействие незаконному производству, ввозу и обороту шин. Также нововведение коснется организации эффективного взаимодействия органов власти и повышения сбора налоговых и таможенных платежей, пишет «Парламентская газета».

Обеспечивать проведение эксперимента будут федеральные ведомства, в том числе Минпромторг, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и ФСБ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России появится новая маркировка продуктов, которую называют «светофор».