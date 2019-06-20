«Таттелеком» выплатил дивиденды за 2018 год почти на 400 млн рублей

ПАО «Таттелеком» выплатило дивиденды за 2018 год в размере 399,7 млн рублей. При этом общий размер дивидендов,начисленных на акции эмитента из чистой прибыли, составлял 402,7 млн рублей.

Как говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации, выплаты производились по 20 843 976 400 акций. Дивиденды были выплачены компанией не в полном объеме в связи с тем, что «отсутствовали достоверные данных об акционерах».



Ранее совет директоров «Таттелекома» рекомендовал акционерам увеличить размер дивидендов на 0,5% до 402,7 млн рублей. На благотворительную деятельность планировалось направить 30 млн рублей, еще 15 млн рублей — на вознаграждения членам совета директоров.

