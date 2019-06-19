Новости спорта

17:12 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

ХК «Торпедо-Горький» официально стал фарм-клубом нижегородского «Торпедо»

16:13, 19.06.2019
ХК «Торпедо-Горький» официально стал фарм-клубом нижегородского «Торпедо»

Со следующего сезона Нижегородскую область ВХЛ будет представлять команда «Торпедо-Горький». Решение о включении нижегородского клуба, а также еще трех команд было принято 31 мая.

Новая команда Высшей лиги будет базироваться и проводить домашние матчи в автозаводском Дворце спорта имени В. Коноваленко.

Главным тренером торпедовцев станет обладатель Кубка Харламова Вячеслав Рьянов. В тренерский штаб новой команды войдут Игорь Знарок, Михаил Шукаев и Геннадий Нуждин.

«Поздравляю болельщиков с возвращением большого хоккея в самый многочисленный по населению район города Нижнего Новгорода. Клуб Высшей хоккейной лиги является важным звеном выстроенной в регионе хоккейной вертикали, и его переезд позволит сделать взаимодействие между всеми командами торпедовской системы максимально эффективным», — сказал генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов AllHackey.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров