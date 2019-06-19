ХК «Торпедо-Горький» официально стал фарм-клубом нижегородского «Торпедо»

Со следующего сезона Нижегородскую область ВХЛ будет представлять команда «Торпедо-Горький». Решение о включении нижегородского клуба, а также еще трех команд было принято 31 мая.



Новая команда Высшей лиги будет базироваться и проводить домашние матчи в автозаводском Дворце спорта имени В. Коноваленко.

Главным тренером торпедовцев станет обладатель Кубка Харламова Вячеслав Рьянов. В тренерский штаб новой команды войдут Игорь Знарок, Михаил Шукаев и Геннадий Нуждин.



«Поздравляю болельщиков с возвращением большого хоккея в самый многочисленный по населению район города Нижнего Новгорода. Клуб Высшей хоккейной лиги является важным звеном выстроенной в регионе хоккейной вертикали, и его переезд позволит сделать взаимодействие между всеми командами торпедовской системы максимально эффективным», — сказал генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов AllHackey.