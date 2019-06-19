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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом

14:29, 19.06.2019
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом
Фото: pixabay.com

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом.

Агентство отмечает сильные бюджетные показатели республики. По данным «Эксперт РА», доля налоговых и неналоговых доходов (ННД) в доходах республики по итогам 2018 года составила 84,2%.

Также сообщается, что республика характеризуется стабильно высокой дисциплиной по собираемости налогов — план по поступлению налоговых и неналоговых доходов был превышен на 2,9% в 2018 году.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает низкий уровень долговой нагрузки. На начало текущего года долг республики составил 94,9 млрд рублей, отношение долга к ННД в 2018 году составило 40,4%.

Агентство отмечает, что высокий уровень ликвидности, хорошие бюджетные показатели будут ограничивать потребности республики в дополнительных заимствованиях.

В апреле АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)». Прогноз изменен со стабильного на позитивный.

АналитикаЭкономика Татарстан
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