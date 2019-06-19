«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом.

Агентство отмечает сильные бюджетные показатели республики. По данным «Эксперт РА», доля налоговых и неналоговых доходов (ННД) в доходах республики по итогам 2018 года составила 84,2%.

Также сообщается, что республика характеризуется стабильно высокой дисциплиной по собираемости налогов — план по поступлению налоговых и неналоговых доходов был превышен на 2,9% в 2018 году.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает низкий уровень долговой нагрузки. На начало текущего года долг республики составил 94,9 млрд рублей, отношение долга к ННД в 2018 году составило 40,4%.

Агентство отмечает, что высокий уровень ликвидности, хорошие бюджетные показатели будут ограничивать потребности республики в дополнительных заимствованиях.



В апреле АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)». Прогноз изменен со стабильного на позитивный.

