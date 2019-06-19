Прокатившийся на крыше авто в трусах казанец и его товарищи могут заплатить более 12 тысяч рублей

ГИБДД Казани составила протоколы на авторов ролика, в котором мужчина в трусах проехался на крыше автомобиля по Кремлевской дамбе. В сумме их могут оштрафовать на 12,3 тысячи рублей.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД РТ в съемках ролика принимали участие трое — находившийся на крыше герой видео, водитель и оператор, снимавший из второго авто.

Они объяснили, что видео снималось для социальных сетей.

Сам «экстремал» может заплатить 500 рублей как пассажир транспортного средства, нарушивший ПДД.

На водителя Audi составлены протоколы о нарушении правил перевозки людей (1 000 рублей), выезд на автобусную полосу (1 500), пользование телефоном во время движения (1 500), отсутствие при себе документов (500) и закрытые госномера (5 000 рублей или лишение прав до 3 месяцев).

Водитель Kia может заплатить 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО и 1 500 рублей за остановку на автобусной полосе.

Первые могут также отправиться под арест на 15 суток, поскольку в отношении них составлен протокол о «Мелком хулиганстве».

Напомним, что на выходных в соцсетях появилось видео, которое запечатлело казанца: в трусах проехал на крыше автомобиля по Кремлевской дамбе. Госномера «Ауди», на которой он катался, были предусмотрительно закрыты.