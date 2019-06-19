Работникам АвтоВАЗа поднимут зарплату на 7%

С 1 июля вырастут ставки и оклады работников АвтоВАЗа. Об этом сообщили в мэрии Тольятти.

Заработная плата сотрудников предприятия увеличится на 7%. Решение было принято после обращения профсоюзного комитета к руководству автозавода.

При этом были учтены ряд показателей, в том числе производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке и другое, пишет «РГ».

Отмечается, что за последние 6 лет это будет самый высокий процент индексации зарплат автозаводе.

Напомним, с 1 июля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили. Увеличение рекомендованных розничных цен коснется всех моделей Lada.