В России могут расширить права председателей домовых советов

Председатели советов многоквартирных домов смогут заключать договоры оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества от имени всех собственников помещений. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме в среду, 19 июня.

Нововведение предполагает, что председатели домовых советов смогут действовать без доверенности собственников.

По замыслу авторов инициативы, механизм упростит взаимодействие между председателем совета, управляющей организацией и третьими лицами, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время отказ отдельно взятых собственников помещений от предоставления председателю доверенности на подписание договора или выполнение работ по ремонту общего имущества не влечет за собой никаких правовых последствий.

Напомним, ранее Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ.