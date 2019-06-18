Минтруд России назвал регион с самым большим количеством пенсионеров

Самым «старым» регионом России по количеству проживающих в нем пенсионеров является Тамбовская область — на начало 2019 года доля населения старше трудоспособного возраста там составляла 31,3%.

Меньше всего пенсионеров было зафиксировано в Чечне и Тыве — 10,7% и 11,8% соответственно, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, который опубликован на сайте Минтруда РФ.

В 2018 году в России из 146,7 млн человек 37,9 млн находились в возрасте старше трудоспособного.

Ранее сообщалось, что в России продолжает работать каждый пятый пенсионер.