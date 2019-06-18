Верховный суд России поддержал отмену клеток в залах судов

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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что правосудие можно осуществлять без клеток.



«Позиция Верховного суда всегда была одна, мы ее никогда не меняли. Мы поддерживаем предложение, которое было озвучено в Совете Федерации. Правосудие можно осуществлять без клеток» — цитирует Лебедева «РИА Новости».



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение проработать вопрос, связанный с запретом использования в залах судов клеток или прозрачных конструкций для подсудимых. Эту тему также поднимала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

