В СФ выразили готовность разработать законопроект о передаче нереализованных продуктов в соцучреждения

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что готов разработать законопроект о передаче нереализованных продуктов питания в социальные учреждения и на благотворительность.



Ранее СПЧ рекомендовал правительству обеспечить передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность для предотвращения образования пищевых отходов.

По словам Калашникова, для реализации этой инициативы следует установить четкие условия распределения продуктов с детальным уточнением по срокам годности.



Первый замглавы экономического комитета Совфеда считает, что законодатели поддержат эти предложения. Он также выразил готовность принять участие в разработке документа, «если на это будет сформулирована социальная потребность общества», передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что осенью 2019 года в России поступят в продажу продукты питания с маркировкой так называемого светофора. Такая маркировка будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах.

