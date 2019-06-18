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Россия снизила вложения в американские гособлигации на $1,6 млрд

02:33, 18.06.2019
Россия снизила вложения в американские гособлигации на $1,6 млрд
Фото: pixabay.com

В апреле 2019 года Россия вложила в государственные ценные бумаги США $12,1 млрд. Это почти на $1,6 млрд меньше по сравнению с мартом.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минфина США, из общей суммы вложений $5,8 млрд приходятся на долгосрочные бумаги, $6,3 млрд — на краткосрочные.

Напомним, что за январь 2019 года Москва вложила в американские бумаги $13,18 млрд. Это на $36 млн меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В течение всего 2018 года Россия также последовательно сокращала вложения в американские бумаги.

ЭкономикаИнвестиции
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