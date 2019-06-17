Жители Пестрецов выступили против сноса сараев в рамках благоустройства дворов — видео

Жители Пестрецов не согласны с планами местных властей по благоустройству дворов, которые предполагают снос сараев и уничтожение огородов. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Речь идет о постройках на улице Мишанина. Жителям необходимо до 30 июня демонтировать сараи и освободить грядки, в противном случае их ждут штрафные санкции. Граждане просят подождать хотя бы до осени, чтобы они могли собрать урожай.

Замруководителя исполкома Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов рассказал, что территорию, где сейчас находятся сараи и огороды, планируется заасфальтировать и построить детские площадки. Кроме того, здесь могут построить многоквартирный дом. Жителям могут предложить другие варианты для строительства сараев.