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В ГУВД Москвы опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

17:46, 17.06.2019
В ГУВД Москвы опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова
Фото: facebook.com

Московская полиция опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.

«Информация … о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности», — заявил официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов.

Он добавил, что кадровая ситуация в этом подразделении стабильная. По его словам, с 11 июня 2019 года рапорты об увольнении подали только двое сотрудников УВД, передает «РИА Новости».

Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

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