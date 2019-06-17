В ГУВД Москвы опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

Московская полиция опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.



«Информация … о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности», — заявил официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов.



Он добавил, что кадровая ситуация в этом подразделении стабильная. По его словам, с 11 июня 2019 года рапорты об увольнении подали только двое сотрудников УВД, передает «РИА Новости».



Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

