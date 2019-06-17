Российские разработчики представят концепт робота-врача

IT-компания Promobot из Перми разрабатывает робота-врача, способного давать медицинские рекомендации точнее, чем человек.

Концепт машины будет представлен на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве с 19 по 21 июня. Робот может опрашивать пациента и на основе его ответов выдавать рекомендации. Для этого ему нужно узнать возраст, рост, вес и другие простые показатели здоровья.

Робот исключает человеческий фактор при анализе данных — эмоции, усталость или настроение врача, сообщили в пресс-службе Promobot.

Отмечается, что в к концу 2019 года будет продемонстрирована усовершенствованная модель робота-врача, который самостоятельно сможет проводить сложные медицинские анализы и делать измерения, в том числе давления, температуры, пульса.

Ранее сообщалось, что в администрации Пермского края начнет работать робот-чиновник.