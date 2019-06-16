Екатеринбургская епархия разместила обращение митрополита, связанное со строительством собора святой Екатерины

Сегодня в храмах Екатеринбургской митрополии озвучили послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о ситуации, связанной со строительством собора святой Екатерины, сообщается на официальном портале епархии.

Собор святой великомученицы появится на «достойном её святости месте». В обращении митрополит особо обращает внимание, что противники строительства собора говорят, что не протестуют против храма, но «делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни».

— В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы, — считает митрополит.

Напомним, в мае в Екатеринбурге разгорелся конфликт из-за места, где предполагалось строительство нового собора. Планировалось, что он разместится в одном из скверов в центре города. 74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для строительства храма, в городе по этому поводу проходили многочисленные протесты.

