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Смертельное ДТП в Нижнекамске попало на видео

08:52, 16.06.2019
Смертельное ДТП в Нижнекамске попало на видео
Фото: скриншот видео youtube.com

Появилась видеозапись, сделанная видеорегистратором, на которой виден момент столкновения автобуса и легковушки в Нижнекамске, сообщает НТР.

Смертельное ДТП случилось накануне днем на ул. Болодурина. В результате аварии на месте погиб водитель легковушки. Двоих пассажиров, которые ехали в машине, госпитализировали. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было.

Напомним, МВД РФ предлагает дополнить правила освидетельствования водителей двумя критериями. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пьяных водителей предлагают выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.

Происшествия Татарстан
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