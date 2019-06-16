Смертельное ДТП в Нижнекамске попало на видео

Появилась видеозапись, сделанная видеорегистратором, на которой виден момент столкновения автобуса и легковушки в Нижнекамске, сообщает НТР.

Смертельное ДТП случилось накануне днем на ул. Болодурина. В результате аварии на месте погиб водитель легковушки. Двоих пассажиров, которые ехали в машине, госпитализировали. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было.

Напомним, МВД РФ предлагает дополнить правила освидетельствования водителей двумя критериями. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пьяных водителей предлагают выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.

