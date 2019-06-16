В Саратове мужчина скончался от ножевого ранения, которое получил в драке с группой девушек

Следком возбудил уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Саратова, которую подозревают в нанесении смертельного ножевого ранения мужчине. Так девушка ответила на замечание о брошенном в магазине мусоре, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, ЧП произошло в ночь на 15 июня. В круглосуточный магазин пришла компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку из-под сигарет. 27-летний мужчина сделал ей замечание, после завязавшейся ссоры облил одну из девушек пивом. На улице конфликт продолжился. Там агрессивные девушки стали избивать мужчину. Одна из девушек ударила его ножом в спину. Мужчина умер из-за ранения с повреждением легкого. Группу девушек задержали сотрудники Росгвардии.