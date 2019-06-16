Роспотребнадзор: в Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге
Туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности в связи с эпидемией лихорадки денге в Таиланде. Соответствующее заявление сделал Роспотребнадзор.
В ведомстве отмечают, что число случаев болезни более чем в два раза превысило показатели за последние 5 лет. Всего с начала текущего года лихорадку подхватили около 30 тысяч человек, а более 40 человек погибли.
Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.
Напомним, ранее в Татарстане зафиксировали случай заражения австралийским гриппом.
Справка
Лихорадка денге — опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.
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