Следствие проверяет младшего сына Соколова на причастность к убийству матери

Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова проверяется следствием на причастность к убийству матери.

Сейчас Арсений Соколов задержан. Такое решение представители СК приняли после допроса молодого человека, сообщает «Эхо Москвы». Именно он накануне прибежал к соседям и сообщил, что брат напал на него с ножом.

Как следует из информации, которая появилась в СМИ, младший брат вместе с несколькими мужчинами вернулся в дом. Там они увидели жену экс-хоккеиста Ирину Соколову с перерезанным горлом и старшего сына Максима, с ножевыми ранениями. В эту секунду младший схватился за нож и попытался добить брата. Позже он рассказал следователям, что это было сделано в рамках самообороны из желания отомстить за мать. Также на допросе Арсений рассказал, что брат несколько дней назад говорил про ритуальное убийство. Доводы 15-летнего Арсения Соколова следователей не убедили.



По одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке.

Соколову-младшему 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу Олимпийского резерва «Комета». Как и брат, он был на домашнем обучении.

