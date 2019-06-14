В нацпарке «Нижняя Кама» обнаружили камень с отпечатками растений, возраст которых 270 млн лет

В нацпарке «Нижняя Кама» нашли обломок плитки с отложением флоры Пермского периода. Находку обнаружил научный сотрудник национального парка Ринур Бекмансуров, сообщает ИА «Татар-информ».

На найденной плитке отпечатались растения, которые росли на территории Татарстана более 270 млн лет назад. Геологическую находку обнаружили на северо-востоке республики. Точное место специально не называют, чтобы оградить место от ненужного внимания. Находку выставили в музее природы национального парка «Нижняя Кама».

Напомним, ранее сообщалось, что на территории национального парка «Нижняя Кама» в Татарстане остались только пять пар дубровников (птица из семейства овсянковых).

«Чтобы сохранить хотя бы эти отдельные пары, государственным инспекторам в области охраны окружающей среды национального парка было поручено усилить охрану территории, на которой гнездится эта птица», — говорится в сообщении.

