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Госстройнадзор РТ выдал новой мечети Казани заключение о соответствии

15:35, 14.06.2019
Госстройнадзор РТ выдал новой мечети Казани заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Казани откроется новая мечеть «Салях». Сегодня инспекция Госстройнадзора Республики Татарстан выдала зданию мечети заключение о соответствии требованиям проектной документации.

В частности, здание соответствует требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЗОС).

Здание мечети расположено по улице Трудовая поселка Большие Клыки Советского района Казани. Оно представляет собой двухэтажное строение с цокольным этажом и минаретом. Общая площадь помещения составляет более 370 кв. метров.

Отмечается, что в проекте предусмотрены пандусы для обеспечения доступности учреждения маломобильной группе населения, сообщает пресс-служба инспекции Госстройнадзора РТ.

Общество Татарстан
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