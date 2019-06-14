Госстройнадзор РТ выдал новой мечети Казани заключение о соответствии

В Казани откроется новая мечеть «Салях». Сегодня инспекция Госстройнадзора Республики Татарстан выдала зданию мечети заключение о соответствии требованиям проектной документации.



В частности, здание соответствует требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЗОС).



Здание мечети расположено по улице Трудовая поселка Большие Клыки Советского района Казани. Оно представляет собой двухэтажное строение с цокольным этажом и минаретом. Общая площадь помещения составляет более 370 кв. метров.

Отмечается, что в проекте предусмотрены пандусы для обеспечения доступности учреждения маломобильной группе населения, сообщает пресс-служба инспекции Госстройнадзора РТ.

