1 апреля в Казани стартует конкурс на разработку проекта реконструкции ТРК «Кольцо»

1 апреля в Казани запустят конкурс на разработку архитектурного проекта реконструкции ТРК «Кольцо», сообщается на официальном портале мэрии столицы Татарстана.

Отмечается, что здание реконструируют не более чем на 15%, при этом оно должно включаться в контекст существующей территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани эксперты градсовета не согласовали новый проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в центре города. Директор по строительству «Эдельвейс групп» Ильяс Ганиев рассказал, что один из вариантов показался специалистам «слишком пафосным». «Архитекторы-реставраторы, краеведы и все, кто занимается охраной памятников, говорят, что надо восстановить бывшую градостроительную ситуацию, потому что площадь Тукая является историческим и знаковым местом города», — приводит его слова «Татар-информ».