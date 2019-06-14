Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

Клубы Российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA). Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги. В Лиге опасаются, что реформа негативно скажется на календаре отечественного чемпионата и снизит его конкурентоспособность.

«Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам», — говорится на сайте РПЛ.



Предполагается, что с 2024 года в Лиге чемпионов увеличится количество матчей, так как клубы будут разбиты на 4 группы по 8 команд. 24 лучшие команды смогут сохранить свое место на турнире на следующий сезон.

