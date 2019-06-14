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В Татарстане оштрафована строительная база за сжигание отработанных шин

11:24, 14.06.2019
В Татарстане оштрафована строительная база за сжигание отработанных шин
Фото: eco.tatarstan.ru

Строительная база в Набережных Челнах нарушила природоохранное законодательство.

В ходе экологического мониторинга Министерство экологии и природных ресурсов РТ установило факт сжигания отходов производства и потребления в виде отработанных шин, покрышек, масляных и воздушных фильтров.

В отношении должностного лица составлен протокол по статье о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Сумма штрафа не уточняется, санкции предусматривают суммы в размере от 10 до 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также главе компании выдано представление об устранении выявленного нарушения.

Напомним, ранее Управление Росприроднадзора по Татарстану выявило свалки вдоль трассы М-7.

Общество Татарстан
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