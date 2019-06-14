Российских школьников хотят избавить от тяжелых рюкзаков с книгами и траты времени на поиск расписания

В России создали концепцию по оптимизации работы предприятия социальной сферы, согласно которой российские школьники через 5 лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками и тратить время на поиск расписания.

Концепция будет утверждена правительством в конце года, рассказал глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон в интервью «РИА Новости» в рамках ПМЭФ.

«К примеру, сейчас дети стоят в очереди в раздевалку семь минут, мы оптимизируем процессы, и время сократится до двух минут... Не больше трех минут должно уходить на то, чтобы зайти в школу, раздеться и пройти в класс. Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов, например в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели», — сказал он.

В качестве еще одного примера оптимизации он привел ускорение процессов в школьной библиотеке.

Напомним, накануне Рособрнадзор заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов ЕГЭ-2019. До 1 июля будут резервные дни для сдачи всех предметов.

