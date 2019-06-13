Самая длинная пробка в Казани достигла 4,6 километра

Сегодня самым крупным затором в Казани стала утренняя пробка на улице Ершова. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», его длина достигла 4,6 км.

Отмечается, что пик пробки пришелся на 10:02. Она растянулась от улицы Халитова до улицы Вишневского и продержалась более 2 часов.

В тройку самых длинных также вошли пробки на Достоевского и Аделя Кутуя, а также на улице Мира. Длина первой составила 3 км, одна была зафиксирована в 18:43. Вторая же растянулась на 2,8 км. Ее пик зафиксирован в 8:59.

Дольше всего держалась пробка на улице Пушкина, сообщает «Яндекс.Пробки». По данным сервиса затор мешал движению почти 4 часа. Пик пробки пришелся на 18:22, длина составила 2,4 км.