В Уфе водителя троллейбуса пришлось уволить из-за селфи за рулем
В Уфе уволили водителя троллейбуса. Женщина, управлявшая общественным транспортом, за рулем делала селфи и снимала видео, сообщает «Российская газета».
В муниципальном управлении электротранспорта Уфы заявили, что на сообщения пассажиров о том, что водители отвлекаются на телефон, начальники депо реагируют быстро.
Напомним, ранее сообщалось, что американские программисты создали новое приложение, которое поможет предотвратить смерть во время селфи.
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