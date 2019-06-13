В Уфе водителя троллейбуса пришлось уволить из-за селфи за рулем

В Уфе уволили водителя троллейбуса. Женщина, управлявшая общественным транспортом, за рулем делала селфи и снимала видео, сообщает «Российская газета».

В муниципальном управлении электротранспорта Уфы заявили, что на сообщения пассажиров о том, что водители отвлекаются на телефон, начальники депо реагируют быстро.

Напомним, ранее сообщалось, что американские программисты создали новое приложение, которое поможет предотвратить смерть во время селфи.

