Депутаты Госдумы предлагают создать систему компенсаций за незаконное уголовное преследование

Группа депутатов Госдумы РФ предлагает дополнить Гражданский кодекс новой статьей, закрепив в ней минимальные размеры компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Так, за каждый день незаконного уголовного преследования на этапе предварительного расследования и судебного следствия предполагается компенсация в размере не менее 1 тысячи рублей. За каждый день незаконного домашнего ареста, подписки о невыезде, запрета определенных действий — компенсация не менее 5 тысяч рублей. За каждый день незаконного содержания несовершеннолетнего под стражей — компенсация не менее 15 тысяч рублей.

Если инициатива будет одобрена, то компенсации начнут применять с 1 января 2020 года.

