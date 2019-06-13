Новости общества

18:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутаты Госдумы предлагают создать систему компенсаций за незаконное уголовное преследование

16:45, 13.06.2019
Депутаты Госдумы предлагают создать систему компенсаций за незаконное уголовное преследование
Фото: minsvyaz.ru

Группа депутатов Госдумы РФ предлагает дополнить Гражданский кодекс новой статьей, закрепив в ней минимальные размеры компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Так, за каждый день незаконного уголовного преследования на этапе предварительного расследования и судебного следствия предполагается компенсация в размере не менее 1 тысячи рублей. За каждый день незаконного домашнего ареста, подписки о невыезде, запрета определенных действий — компенсация не менее 5 тысяч рублей. За каждый день незаконного содержания несовершеннолетнего под стражей — компенсация не менее 15 тысяч рублей.

Если инициатива будет одобрена, то компенсации начнут применять с 1 января 2020 года.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров