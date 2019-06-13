Хабиров обогнал Минниханова в медиарейтинге губернаторов

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май текущего года.

В федеральном списке в первую тройку вошли врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров оказался на седьмом месте, опередив президента Татарстана Рустама Минниханова, который замыкает десятку самых цитируемых руководителей субъектов РФ.

В майском медиарейтинге в ПФО лидирует Хабиров. Далее идут Минниханов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 51 тысяч источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин.